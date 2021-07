"C’est le livre d’une maman qui a eu un enfant gravement malade (découvert à 20 mois lorsqu’elle avait à peine 26 ans, NdlR.), dixit Laurence Lemarchal. Et qu’est-ce qu’on fait avec ça ? Ben, il fallait y aller et tout donner. Transmettre sa force de vie."

Une fois passé leur sentiment de culpabilité (les deux parents doivent porter le gène défectueux pour transmettre la maladie de la mucoviscidose), Laurence et Pierre sont allés de l’avant. "On se dit qu’on a donné ce mal à notre enfant au départ, mais aujourd’hui on n’a plus ce sentiment de culpabilité", assure Laurence Lemarchal. "Deux millions de personnes sont porteuses du gène en France et les deux parents porteurs ont une chance sur 4 de le transmettre. La sœur de Grégory, Leslie, n’est ni porteuse, ni malade. C’est la loi génétique."

Qu’est-ce qui a concrètement changé depuis le début de votre combat ?