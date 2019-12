"Greta Thurnberg n’est pas ma copine", balance Sonia Dubois au sujet d’un autre sujet qui la touche énormément comme le réchauffement climatique.

Car cette Suédoise a 16 ans, son grand-père est prix Nobel et elle a des parents connus. Elle n’est donc pas innocemment Greta. Cette militante écologiste est le fruit d’une famille qui est un lobby et qu’on oublie de rappeler !" La chroniqueuse et écrivaine française de 56 ans s’insurge contre cette "mascarade". "Greta n’est pas allée avec sa boussole, son sextant et le doigt mouillé à New York non plus ! Mais bien avec le voilier de la principauté de Monaco qui bouffe en CO 2 l’équivalent de 20 ans d’ampoules électriques parce que ce ne sont que des ordinateurs de bord. On arrête tout de suite avec ce marketing et Greta Thurnberg. Elle n’a aucune solution à rien. Et qui austériquement vient pleurer à la barre de l’Onu. Que cet enfant-là pleure, c’est son problème ! Mais que tous les plus grands gouvernements du monde l’écoutent, ça c’est effrayant et grave ! Car eux, ils s’en foutent et ils continueront de polluer. Elle est tragique et eux sont pathétiques…"