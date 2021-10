C’est bien connu, les Gaulois ne craignent qu’une seule chose : que le ciel leur tombe sur la tête. Mais ça, c’était du temps de Jules César. Car aujourd’hui, un péril bien plus terrible les menace : se faire zlataner. Pour leur première aventure cinématographique totalement inédite, non tirée d’un album de Goscinny et Uderzo, Astérix (incarné par Guillaume Canet) et Obélix (Gilles Lellouche), en route pour l’Empire du Milieu, vont en effet découvrir une autre version de la “guerre des goals” en entrant dans le carré vert d’un indestructible ennemi, Antivirus, un colosse auquel Zlatan Ibrahimovic prête son physique et son sens de la réplique définitive.