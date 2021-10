Dans L’Inconnue de la Seine, Guillaume Musso convoque la mythologie tout en menant l’enquête. Entretien.

Guillaume Musso avait 16 ans à peine, peut-être 17, quand il a rencontré pour la première fois " l’inconnue de la Seine" , dans un roman d’Aragon, Aurélien. L’histoire de cette femme, retrouvée nue flottant entre deux eaux au cœur de Paris, l’a durablement marqué. À tel point que trente ans plus tard l’auteur le plus vendu en France (et en Belgique) lui a consacré à son tour un livre. Un polar teinté de mythologie (qu’il a redécouvert en lisant des livres avec son fils) et d’un peu de fantastique… qui n’en est pas vraiment. Car Guillaume Musso nous raconte une enquête au cœur de laquelle Roxane va tenter de mettre un nom sur la mystérieuse inconnue repêchée dans un semi-coma et dont l’ADN prétend qu’elle est morte un an plus tôt dans un accident aérien. Entretien.

(...)