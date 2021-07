L'auteur prolifique était âgé de 103 ans. Il s'est éteint ce dimanche, nous a signalé une proche de cet Athois de naissance, qui vécut à Tournai et à Saint-Gilles.

Henri Vernes nous expliquait dernièrement que son héros, Bob Morane, "est né de la volonté de Jean-Jacques Schellens, des éditions Marabout, lequel cherchait quelqu’un pour écrire des romans pour la jeunesse et s’en était ouvert à un de mes amis, Bernard Heuvelmans (NdlR : le père de la cryptozoologie).

L'éditeur souhaitant une production soutenue, Henri Vernes rédigeait "un livre tous les deux mois, soit six par an, soit encore jusqu’à trente pages d’écriture par nuit. Pour tenir le coup, je prenais un cocktail fait de Coca et d’aspirine ; ça secouait (...) J’écris comme je respire. Et quelques fois, j’y ai même pris du plaisir. Parfois, vu le rythme effréné des parutions, je me mettais en mode écriture automatique, surtout s’il fallait que je ponde 20 ou 30 pages par nuit. Là, j’étais en état second. Au total, roman plus BD, j’ai dû publier 220 livres. Mais tout n’était pas bon, loin de là."

L'auteur hennuyer disait ne pas croire "qu’il y ait eu un livre qui ait eu plus de succès qu’un autre. En fait, le lecteur de Bob Morane est comme un ivrogne : il boit un verre, puis deux, et au troisième, il ne se rend plus compte qu’il boit, il attend sa dose."

Même si les aventures de Bob Morane ont été traduites en une douzaine de langues, l'écrivain reconnaissait avoir surtout rencontré le succès auprès d'un public francophone. "Seuls la Flandre et les Pays-Bas ont aussi accroché", signalait-il.