Fin 1946, l’Almanach Spirou 1947 proposait la première aventure complète d’un cow-boy habillé aux couleurs nationales et né sous le trait d’un jeune dessinateur courtraisien de 23 ans : Maurice de Bevere, alias Morris (1923-2001). Peu après, la "bande des quatre", dont il faisait partie avec Will, Franquin et Jijé, s’embarquera pour les États-Unis. Outre-Atlantique, Morris restera plus longtemps, notamment à New York où il assistera à la naissance du magazine Mad où il fait la rencontre de René Goscinny. Rapidement, il fera appel à ce dernier pour la réalisation des scénarios, tâche qui l’ennuie ; la première histoire cosignée sera Des rails sur la prairie, en 1955. Leur collaboration durera 22 ans, jusqu’au décès du fondateur de Pilote, magazine où L’homme qui tire plus vite que son ombre sera publié dès 1967-1968, période où Morris quitte aussi Dupuis pour Dargaud.

Résumer Morris et Lucky Luke en peu de mots est à la fois simple et complexe ; simple, car on peut dire qu’en 55 ans de travail, Morris est l’homme d’une seule série ; complexe, car il a créé un tel univers, au travers de 70 albums, 3000 pages et 300 millions d’exemplaires vendus, avec des personnages récurrents - Joe, William, Jack et Averell Dalton, Rantanplan ou Jolly Jumper - et d’autres, puisés dans la mythologie du Far West, qu’on se replonge avec délectation dans les albums, y compris ceux scénarisés par d’autres auteurs. Même après le décès de Morris, la série a souvent pu compter sur d’excellents auteurs pour donner une œuvre qui se tient.

Un géant de la BD qui inventa le terme "9e Art"

Vu que le personnage de celui à qui on doit le terme "9e Art", en 1965, a bien vieilli, l’exposition organisée par la Maison de l’Image avec le soutien de la Seed Factory réjouira les amateurs du cow-boy noir jaune rouge qui laissa tomber la clope pour une brindille dès 1983. "Pour monter ce projet, nous avons pu compter sur l’aide de Fanny Blanckaert, la nièce de Maurice de Bevere", souligne Michel Michiels, commissaire de l’événement, entre autres avec Wim Bruynhooghe, collectionneur de Morris. "Fanny a d’ailleurs demandé que la cigarette disparaisse de l’affiche de l’expo tirée d’une illustration de Johnny Bekaert." Comme d’habitude avec les expositions montées par la Maison de l’Image, la petite équipe a pu compter sur le concours de près de 200 dessinateurs belges, français et néerlandais, principalement, qui ont partagé leur vision de Lucky Luke, tout en réalisant aussi un best of de dessins, notamment réalistes, de Morris. "Je crois que cet hommage démontrera à quel point cet homme timide et modeste est en réalité un immense auteur, passionné de cinéma, qui avait la faculté de créer des adversaires à la hauteur de Lucky Luke, voire supérieurs. À titre personnel, je considère les Dalton comme un sommet comique."

On saluera enfin la qualité d’impression et celle du papier offrant un rendu admirable pour toutes ces œuvres parfois drôles, parfois savoureuses, poétiques, déjantées comme celle d’un Pascal Lemaître, qui fait dire à Joe Dalton qu’il n’aime pas Lucky Luke.