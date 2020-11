On le donnait pour grand favori, il a été récompensé: Hervé Le Tellier a obtenu le Prix Goncourt 2020 pour son roman "L'anomalie", publié aux éditions Gallimard.

Soit l'histoire chorale de passagers d'un vol Paris-New York qui, en juin 2021, vont voir leur vies bouleversées. Parmi eux : Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Autant de destins qui correspondent, selon l'auteurs, à autant de regards que l'on porte sur soi? Car son objectif, avec "L'anomalie", "c'était de travailler sur deux sujets simultanément : la confrontation à soi et à ce qui est essentiel à nos vies, à travers l'idée de la nécessité de partager sa vie avec quelqu'un d'autre."

Voici quelques jours, dans Le Figaro, Hervé Le Tellier disait du Goncourt qu'il "joue un rôle de sacralisation de la lecture". Puisqu'il en est aujourd'hui le lauréat, c'est aussi l'assurance de belles ventes en librairies, qui ont enfin réouvert en France.

C'est d'ailleurs ce qu'attendait le jury pour proclamer officiellement le nom du lauréat, par visioconférence - et non après de longues discussions autour d'une table, comme le veut la coutume -, une première dans l'histoirie du prix littéraire.

Désormais présidé par Didier Decoin, le jury du Goncourt a, par ailleurs, changé de physionomie avec le départ de Bernard Pivot (fin 2019) et de Virginie Despentes (au début de cette année). Ils ont été remplacés par Pascal Bruckner et Camille Laurens.