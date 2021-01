"Ça va. Un peu comme tout le monde, on commence a en avoir ras-le-bol de ce Covid !" , confesse Hervé Meillon, célèbre intervieweur de Bel RTL qui vient de sortir un livre en clin d’œil à son émission où il tire les vers hors du nez des personnalités. À savoir C’est une très bonne question et je vous remercie de me l’avoir posée , inspiré d’une phrase que les politiques employaient souvent quand une question les embêtait. "Nous ne devons pas vivre avec le Covid. Nous allons devoir revivre car il nous a brutalisés. Mais comment allons-nous revivre, c’est cela le problème ?"

Grande figure de la télévision (les talk-shows Balle au centre, Y en aura pour tout le monde ou encore sur Canal+ Belgique) et de la radio (RTBF, FM NamurR, RFM, Bel RTL, Radio Judaica, Must FM, DH Radio), il n’a désormais plus de chroniques sur Bel RTL. "C’est fini", regrette le journaliste de 65 ans. "Je suis encore à Bel RTL car on m’appelle régulièrement pour des interventions, mais je n’ai plus d’émissions ni de chroniques fixes."