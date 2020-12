D’abord, il y a eu L’âme seule, de l’un de ces surnoms qu’on vous colle sur le front quand vous êtes enfant de l’assistance publique. Et le public de découvrir un homme à la plume élégante, qui n’a pas peur d’appeler un chat un chat et qui porte, sur ses années dans la variété un regard tour à tour bienveillant, sévère ou amusé. Le bal des papillons a suivi, peu de temps après. Si le succès fut moindre - quoique respectable - c’était un texte important pour le "petit René" qui y retrouvait sa mère. Puis le temps a passé, mais, chose promise (à son éditeur, Claude Durand, décédé depuis), chose due, voici le troisième volet de ce joli triptyque. Le chanteur qui aimait les livres, en signe un de très belle facture, où il évoque son désir d’enfant, le retour à La Celette, les tartes aux pommes de Simone et aussi ceux qui s’en vont. Interview.