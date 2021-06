Titeuf et sa bande de copains urbains, c’est d’abord une certaine idée de rythme, essentiellement une pluie de gags. À chaque planche son gag. Un rythme que Zep n’a remis en cause que trois fois en dix-sept albums. Et c’est le cas pour cette Grande Aventure qui se présente sous la forme d’un long récit de 64 pages.

(...)