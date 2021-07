En France, il existe l’appellation palace pour des hôtels de luxe 5 étoiles qui offrent en plus des prestations exceptionnelles, en fonction du nombre de leurs suites voire encore de l’offre gastronomique. On en compte aujourd’hui 31 pour l’Hexagone et l’île de Saint Barthélémy. L’un des plus anciens est l’hôtel Cap-Eden-Roc situé au Cap d’Antibes sur la Riviera. Il a été fondé en 1870. Un livre-album sous la plume d’Alexandra Campbell retrace toute son histoire, son évolution et sa clientèle internationale, mondaine et princière.

Tout commence en 1865 lorsque Jean Hyppolyte Delaunay de Villemessant, propriétaire du journal Le Figaro, décide de faire construire la Villa Soleil, havre de paix qui abritera des artistes et écrivains pour se ressourcer.

En 1870, un ancien capitaine des hussards de la garde impériale russe Alexis de Pestcheyeff fait ériger le Grand Hôtel du Cap mais sa société est rapidement au bord du gouffre en raison de la grande dépression.