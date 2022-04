Le duo Johan De Moor/Stephen Desberg s’est (enfin !) reconstitué. Au début des années 90, les deux hommes nous avaient offert une série déjantée centrée sur un détective privé pas vraiment comme les autres. Les lunettes de soleil, le trench, le sens du détail, la perspicacité et une certaine classe naturelle symbolisaient cet enquêteur… bovin. Et oui, les deux hommes ont osé créer un univers zoomorphe délirant où la vache, répondant au doux nom de code de Pi 3,1416, déjouait tous les pièges pour faire éclater la vérité. Des récits un peu fous signés Stephen Desberg soutenus par une créativité graphique totale estampillée Johan De Moor. La Vache a vécu dix belles aventures de 1992 à 2002 avant de tirer sa révérence et de définitivement retrouver ses vertes prairies.

Les papys du rock

Vingt ans plus tard, ils sont de retour. Mais foin de suite, le Vicomte Pi 3,1416, ce n’est pas leur "truc", et puis Alexandre Dumas est déjà passé par là avec ses mousquetaires.

Stephen Desberg et Johan De Moor reviennent en librairie avec Les sauvages animaux. Si les principaux acteurs sont présentés sous la forme d’animaux ("des bêtes de scène", s’amuse Johan De Moor, "l’idée c’est que ces artistes ne font pas partie du commun des mortels"), les autres personnages de l’album sont bien humains. Ces animaux au charisme fou incarnent les quatre rockers du groupe Led Zeppelin, mais cet opus met aussi en lumière le rôle central de leur manager, Peter Grant, rebaptisé Peter Grump.