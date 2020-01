En 2016, dans Je vais m’y mettre, Florent Oiseau racontait la vie du spécialiste mondial (ou peu s’en faut) de la procrastination. Un texte infiniment rigolo et grinçant qui lui avait valu d’être catapulté "Le livre le plus drôle de l’année", via un bandeau apposé sur la couverture. Lequel n’a pas fait que du bien au jeune auteur "En réalité, l’histoire de Je vais m’y mettre est même plus tragique et corrosive qu’amusante", dit-il. "Pas mal de gens s’attendaient à quelque chose de plus léger, voire une comédie romantique. Ce bandeau m’a aussi desservi en ce sens qu’il m’a presque catalogué comme un mec marrant alors que mes livres ne sont pas que ça."

