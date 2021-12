Jacques Mercier consacre un livre aux talents de chez nous, qui ont traversé la frontière et que la France a accueillis en oubliant parfois leurs origines…

En guise d’ouverture du dernier livre de Jacques Mercier, le Chat, toujours plein de sagesse et de bon sens, nous assène cette vérité : “En Belgique, on n’a peut-être pas beaucoup de champions du monde. Mais dans le monde, ils n’ont pas autant de champions de Belgique que chez nous.” Difficile de nier cette évidence ! Ceci étant acté, et après un avant-propos dans lequel l’auteur explique le pourquoi du comment de cet ouvrage (La France des Belges, Ed. Jourdan), ce sont des centaines de noms et leurs notices biographiques, classées par secteurs d’activité (musique, jazz, cinéma, gastronomie, etc.) que l’on découvre au fil des 349 pages. Au total, ils sont à peu près 600 à s’être fait tirer le portrait – parfois brièvement, parfois plus longuement – par un Jacques Mercier très en verve. Tout comme il l’était quand il est venu nous rendre visite dans les locaux du groupe IPM, à quelques jours de Noël. Interview.