Valérie Igounet aime la bande dessinée… spécialement les années où la France passe aux urnes pour désigner son président de la République. En fait, plus que la bande dessinée, cette historienne française, spécialiste du négationnisme et de l’extrême droite en France, aime le contact avec un public plus large que celui qui est le sien dans les amphithéâtres universitaires et les rayons austères des librairies "sérieuses".

Il y a cinq ans, à la veille de la précédente échéance présidentielle outre-Quiévrain, elle nous avait livré un ouvrage absolument exceptionnel (L’illusion nationale ; paru aux Arènes, à lire et à relire encore aujourd’hui) sur trois municipalités françaises dirigées par le Front national : Hayange, Beaucaire et Hénin-Beaumont. Un ouvrage présenté sous la forme d’un… roman-photos en noir et blanc. Un travail colossal qui avait exigé plus de deux ans d’immersion, de contacts avec les habitants de ces villes. Un travail d’une justesse absolue qui nous permet de pénétrer dans le quotidien de ces Français qui ont choisi de confier leur sort aux mains d’élus du FN, devenu depuis le RN. Chaque image, chaque texte a été validé par les "acteurs" de cet ouvrage vraiment pas comme les autres.

Pas une fausse note dans cette partition d’une complexité absolue. Pas une image, pas un texte de trop. Un vrai reportage, sérieux, à juste distance, avec respect, mais sans concession