Elle s'oppose dès lors en justice contre le retour de ce personnage en BD, 30 ans après le dernier album et la disparition de son créateur il y a 25 ans. Les éditions Dupuis ont confié la série au Canadien Delaf (Marc Delafontaine de son vrai nom). "Le Retour de Lagaffe", album au format classique de 48 pages, doit paraître le 19 octobre, avec un tirage d'1,2 million d'exemplaires.

Isabelle Franquin estime cependant que le retour de Lagaffe est "illégal". Seule héritière et ayant droit d'André Franquin, sa fille rappelle que son père, décédé en 1997, avait déclaré ne pas souhaiter la reprise de son héros après sa mort. Elle a donc enclenché une procédure d'arbitrage et saisi le tribunal de 1ère instance de Bruxelles d'une demande de suspension, urgente et provisoire, de toute prépublication, promotion ou diffusion des nouveaux gags de Gaston.

La procédure, introduite en référé le 25 mars, devrait être plaidée en mai. En attendant, la prépublication des nouveaux gags dans le Journal de Spirou est déjà suspendue.