Elle précise que ce conte de fées, destiné aux enfants de 7 à 9 ans, n'est en rien lié à Harry Potter.

Bonne nouvelle pour tous les kids amateurs de lecture. J.K. Rowling vient d’annoncer qu’elle allait publier gratuitement, chapitre par chapitre, un de ses romans, The Ickabog. Ll'histoire s'articule autour de "thèmes intemporels,la vérité et l’abus de pouvoir." “Écrit pour être lu tout haut, The Ickabog est un conte de fées qui se déroule dans un pays imaginaire et qui n’a rien à voir avec le reste du travail”, a-t-elle précisé. “Il est destiné aux enfants de 7 à 9 ans mais peut être apprécié de toute la famille. L’idée de The Ickabog m’est venue alors que j’étais encore en train d’écrire Harry Potter, je voulais le publier après la fin de la série. Lors d’un dîner il y a quelque semaines, j’ai évoqué l’idée de le faire descendre du grenier et de le publier gratuitement à destination des enfants confinés”. Mais finalement, il est resté “au grenier pendant une décennie”. Désormais, il sera sur son site. Et elle promet plusieurs traductions rapidement... © J.K. Rowling