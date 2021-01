Né à Nantes en 1923, il fût ouvrier à seize ans et a décidé, sans formation artistique, de créer un héros et un univers dont les valeurs toucheront des millions de lecteurs jusqu’à aujourd’hui, puisque Michel Vaillant tourne toujours. "Jean Graton, c’est davantage encore que l’automobile, davantage que Michel Vaillant : les illustrations du journal Les Sports, les Belles Histoires de l’Oncle Paul dans Spirou, les couvertures et Histoires Complètes du journal Tintin, Julie Wood, les Labourdet. Commandeur des Arts et des Lettres, Chevalier de l’Ordre de Léopold, Jean Graton était le dernier monstre sacré de l’âge d’or de la BD franco-belge. Ses amis et collègues s’appelaient Goscinny, Uderzo, Charlier, Peyo, Roba, Franquin, ... Il s’est éteint paisiblement à Bruxelles à l’âge de 97 ans, entouré des siens." conclut le communiqué

