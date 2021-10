Avec le dessinateur Didier Conrad; il jette un regard antique décalé et drôle sur notre monde actuel dans la 39e aventure du petit Gaulois.

C’est Noël avant l’heure pour les libraires. Astérix et le Griffon, tiré à cinq millions d’exemplaires, constitue la garantie de ventes exceptionnelles, très largement supérieures à celles de n’importe quel autre BD ou livre. Il faut dire que pour ce tout premier album depuis la disparition d’Albert Uderzo, le scénariste Jean-Yves Ferri et le dessinateur Didier Conrad avec un “eastern”, sorte de western antique écolo dans les pays de l’Est, très référencé MeToo, multiplie les clins d’œil aux grands classiques de Goscinny et Uderzo, comme Le combat des chefs ou La zizanie.“C’est un peu notre Tintin au Tibet à nous, explique Jean-Yves Ferri.