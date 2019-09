Cheveux hirsutes, look volontairement gothique, gestuelle saccadée, maquillage prononcé. Jeanne Mas a marqué la bande-son des années 80. Des énormes tubes qui tournaient en boucle sur les radios d’une FM enfin libre, des concerts dans de grandes salles, des trophées. Les millenials chantent encore ses succès sur la vague du revival Stars 80. Ils scandent à tue-tête "En rouge et noir" ou "Toute première fois" sans vraiment savoir qui est Jeanne Mas et sans forcément oser l’avouer.

Dans un ouvrage qui oscille entre les confidences et la pudeur, elle revient sur ses années de gloire pour lesquelles elle n’était pas forcément programmée mais aussi ses déceptions, ses erreurs d’aiguillage. Car, reconnaissons-le, son image est restée accrochée à cette décennie où tout semblait permis et possible. Avec des divagations musicales qui n’ont pas rencontré leur public comme on dit pudiquement ou, en tout cas, qui l’ont éloigné du sien.

(...)