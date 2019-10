L’an prochain, en juillet, il va fêter ses cinquante ans. Dans sa tête, pourtant, Jérôme Attal est toujours le petit garçon, fils unique, qui n’aimait rien tant que de s’enfermer dans sa chambre et de s’y inventer des mondes, où ses Playmobil étaient des héros et ses figurines des complices. Puis le temps a passé et quand ces jeux-là n’ont plus été de son âge, il a trouvé dans l’écriture "un terrain de jeu qui permet de rendre la vie moins décevante, moins encombrante".

(...)