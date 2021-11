C’est un texte court (184 pages), un récit à la première personne, écrit à hauteur d’enfant. Celui qu’il fut, lui, avant de devenir le charismatique leader de Supreme NTM, avant de se réincarner dans la peau de JoeyStarr. En l’occurrence Le petit Didier, Morville de son nom de famille. Un gamin grandi dans la cité, au côté d’un père volontiers violent, qui le corrige à coups de ceinture quand il ne marche pas droit et ne se plie pas à la discipline de fer qui lui est imposée.

Il est tout petit encore quand le livre s’ouvre sur les premiers souvenirs. Si petit que pour y voir par la fenêtre de l’appartement, il doit grimper sur le dossier du canapé. Dans le noir, seul – son père est très souvent absent et a mis la mère à la porte quand Didier est encore très jeune, lui faisant croire qu’elle était morte – il rêve d’un ailleurs qui n’est pas plus lointain que le bout de la rue. Il n’a pas d’amis, il est mal fagoté, il n’est pas très liant. Et son seul exemple, donc, est ce Créole qui porte beau et joue les D.J. pour la communauté.

Didier n’est pas non plus très doué à l’école. Sauf à l’oral, car il découvre très tôt le plaisir de briller sur une estrade. Pour faire remonter ses notes en math, son père contacte un marabout. Pendant des heures, en caleçon, couché sur une table, à la lueur des bougies, le petit garçon va devoir ingurgiter des mixtures et écouter les incantations d’un pseudo-guérisseur. Il n’a rien oublié.

Pas plus qu’il n’a rangé au placard ses premières fois. Son premier match de foot (“Ce n’est pas pour toi”, lui disait son père), son premier vélo, ses premiers disques écoutés en cachette, ses premiers larcins, en bande, au supermarché. On se perd un peu dans les dates, mais ce qui est sûr, c’est qu’il n’était pas bien âgé quand la tentation d’enfreindre les lois de l’autorité parentale a démangé le futur JoeyStarr. À force de brimades, à force d’ennui – un mot qui revient très souvent dans son récit -, à force de questions aussi, sur tout un pan de l’histoire familiale qui restera longtemps obscur pour lui, le petit Didier se met à préférer les marges aux allées bien tracées. Premier joint sur le toit d’un immeuble, avec d’autres, plus âgés que lui. Puis vient l’heure de la colle à rustine, sniffée avec les copains, quand ce n’est pas seul dans sa chambre, pendant que le père mène sa vie deux portes plus loin. “Ce n’était finalement qu’une occupation comme les autres. Pour quelques heures, un moyen de se désennuyer”.

Il y a une vraie voix dans ce livre de Didier Morville, aka JoeyStarr. Un vrai style, des mots qui lui vont bien en bouche et que l’on a l’impression d’entendre en même temps qu’on les lit. Car ce texte, c’est lui, entièrement lui. Barbara chantait “Car parmi tous les souvenirs, ceux de l’enfance sont les pires, ceux de l’enfance nous déchirent”. On ne saurait dire mieux.