J’ai toujours aimé écrire mais je manque de l’imagination nécessaire pour écrire un roman". Passant outre cette lacune, l’avocat et ancien secrétaire d’État MR Alain Zenner s’est résolu à prendre la plume pour écrire autre chose que des traités de droit pour lesquels il fait autorité. Sa première source d’inspiration fut le confinement dont il rédigea "un dictionnaire ludique&érudit". La deuxième est Knokke-Le Zoute, dont il raconte les "secrets" dans un nouveau "dictionnaire ludique&érudit" qui vient de sortir en librairie et dont nous publions ici quelques "bonnes feuilles".

La station balnéaire la plus courue de Belgique le fascinait déjà quand il y allait tout petit avec ses parents et ses deux frères. Les canaux, le Zwin "où il y eut d’épiques batailles navales entre marines française et anglaise" à une époque lointaine, le chemin qui menait à l’église Sainte-Marguerite, "le no man’s land", comme disait son père, qui séparait les frontières belge et néerlandaise le plongeaient dans un "monde qui le fascinait".