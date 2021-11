Dans les pas du monarque, Gérard de Cortanze effectue le voyage qui va l’emmener à Cherbourg où il va, enfin, pouvoir voir la mer…

Oubliez le roi mollasson, qui ne s’intéressait qu’à chasse, la bonne chère et l’horlogerie. Ce que nous donne à lire Gérard de Cortanze, dans Le roi qui voulait voir la mer, c’est un autre visage de Louis XVI. Bien qu’il ne fut “ni royaliste, ni monarchiste” puisqu’il est, comme il le souligne, Italien, l’auteur brosse le portrait d’un homme mal compris et qui aimait profondément son pays. Il le fait au travers d’un voyage qui va emmener le souverain à Cherbourg, réalisant là son rêve le plus cher : voir la mer et embarquer sur un navire… Chemin faisant, c’est à la France rurale qu’il va se confronter et dont il va entendre les doléances. “Je pense que la France est passée à côté d’un grand roi. Les mauvais rois, c’étaient Louis XIV et Louis XV. Ils ont mis la France au sol. L’économie, l’agriculture, la marine, n’en parlons pas. Louis XVI hérite d’une marine de 60 navires complètement obsolètes, de canaux qui ne marchent pas.”

Et dont, pourtant, il est quand même assez fier…

“Parce qu’en si peu de temps, il a réussi à remonter une marine et à faire de la française pratiquement l’égale de la marine britannique