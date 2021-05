Ça fait 20 ans que je travaille sur le tardigrade, de manière intermittente. Mais quand j’ai découvert le côté mammouth, en juin, là, je me suis dit que j’avais mon casting !" Écrit comme ça, la phrase pourrait paraître parfaitement surréaliste. Mais dans la bouche de Didier Van Cauwelaert, qui, dans ses livres, s’est déjà glissé dans la peau d’un chien et sous l’écorce d’un arbre, elle est totalement normale.

Car, oui, dans Le Pouvoir des animaux, si ce sont bien des humains qui font avancer la recherche, le récit, lui, est raconté par un tardigrade et par un mammouth, véritable obsession de Wendy et de Frank. Engagés dans une course à la bourse de recherche, ces deux-là vont, évidemment, finir par s’aimer. Mais sans jamais perdre de vue les progrès énormes que leurs protégés pourraient apporter à l’humanité. Rien moins.

"En juin, j’ai découvert le Pléistocène park et le projet de clonage des mammouths. Il y a un vrai débat éthique autour du clonage, bien sûr, mais là, on est face à une situation inédite. Ce n’est pas le phantasme de cloner, ou une opération économique comme quand on clone des chevaux de course. Là, il y a vraiment une urgence, par rapport à la fonte du permafrost en Sibérie et puis, on est face à un clonage hybride, avec un ADN recombiné, recréé numériquement. Enfin, il y a cet utérus artificiel qui permet de ne pas accélérer la disparition de l’éléphant d’Asie, ce qui serait le comble", s’enthousiasme l’auteur. "Cette espèce a disparu à cause de l’homme. ‘Grâce’ au réchauffement climatique, beaucoup de dépouilles de mammouths remontent à la surface parfaitement conservés et à chaque fois, on retrouve des lances, etc. Ils ont clairement été tués. Tuer un mammouth procurait pendant des mois et des mois la nourriture, les vêtements, l’habitat. Ce qui est terrible, c’est la facilité avec laquelle cet animal se laissait tuer."