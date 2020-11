L'histoire de Stéphanie Land : le roman de la résistance et du courage, coup de coeur d’Obama

C’est un livre qui n’aurait jamais dû exister. Parce que ce qu’il raconte ne devrait pas exister. Pas aujourd’hui, dans le plus grand pays du monde. Et pourtant, c’est un ouvrage dont on sort comme revigoré, en dépit des situations douloureuses qui y sont décrites. Tout simplement parce que Stephanie Land, qui raconte ici son histoire, a mis ses tripes sur la table et son cœur dans la balance.