Elle publie un conte pour enfants avec Greta Thunberg comme héroïne.

En août 2019, Pierre Casiraghi, fils de la princesse Caroline de Monaco et du défunt Stefano Casiraghi, prenait la barre du voilier Malizia II pour permettre à la jeune Greta Thunberg de traverser l’Océan Atlantique (sans prendre l’avion) et se rendre aux Nations Unies à New York. Une expédition dans des conditions très sommaires.

(...)