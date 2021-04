Qu'ont en commun Maurice Chevalier, les Daft Punk, Hugues Aufray et Johnny Hallyday? La musique, certes, mais pas que. Tous ont un jour posé leurs valises à Marnes-la-Coquette, petite bourgade située à dix kilomètres seulement de Paris, îlot de verdure accroché à la forêt de Sant-Cloud, qui avait tout d'un village pour gens (très) aisés et qui est devenu, ces trente dernières années, une véritable forteresse. N'y entre pas qui veut - enfin, dans le village, si, mais pas dans le Parc - et ne s'y installent que ceux qui ont quelques millions d'euros à investir dans la brique.

Dans un livre passionnant et truffé d'anecdotes, Anne-Sophie Beauvais (qui a, elle-même, vécu au village) nous invite à la déambulation. En n'oubliant jamais l'analyse puisqu'elle se demande, à maintes reprises, comment la transformation s'est opérée, comment ce lieu qui avait tout d'un village typique, est devenu le refuge des puissants et des ultra-riches qui, souvent, ne passent que quelques semaines, voire quelques jours par ans, dans ces demeures hors de prix...