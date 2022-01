C’est pendant le premier confinement, tandis qu’il passait devant le Louvre fermé, à l’heure où le monde du spectacle était à l’arrêt et espérait des subsides, que la question est venue à Stéphane Distinguin : et si on vendait la Joconde, combien rapporterait-elle ? Après avoir posté sa question sur les réseaux sociaux, il s’est pris des commentaires incendiaires, certains lui conseillant, plutôt, de vendre les organes de ses enfants. Il préfère en rire et s’attelle alors à l’écriture d’un essai pour tenter de répondre à cette question qui continue de le tarauder.

(...)