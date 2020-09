Bourré de tendresse, cet opus de Jacques Louis est un petit bijou.

Jacques Louis était apparu chez Dupuis au tournant des années 2010 avec deux opus baptisés Le Chômeur et sa belle. Une des premières expériences de la maison de Marcinelle dans le crowdfunding. Deux tomes et puis s’en va. Les gags mettaient en scène un gars et une fille dans les premiers moments de leur vie de couple, ou du moins les premiers moments de leur cohabitation amoureuse.