Vice-championne de France du 1.000 m en natation, vainqueur au Bol d’Or automobile en 1927, plusieurs fois championne de France de football féminin, championne de France du poids à huit reprises : au total, Violette Morris a remporté plus de 20 titres nationaux, tous sports confondus. Un phénomène, un être hors normes comme les aime Gérard de Cortanze qui, avec Femme qui court, lui offre le roman de la réhabilitation. Car la sulfureuse, celle qui aimait les femmes, fumait comme un pompier et jurait comme un charretier, a aussi été accusée d’avoir basculé, lors de la Seconde guerre, dans le camp allemand. Collabo, pis, tortionnaire rue Lauriston, au siège de la Gestapo, elle finira sous les balles de la Résistance. "Il n’y a aucun fait prouvé dans ce qu’on lui reproche. Je veux bien que les gens soient coupables, mais qu’on m’apporte toutes les pièces du dossier qui montrent que la culpabilité est présente, affirme l’écrivain. Si je pensais qu’elle avait été coupable, je n’aurais jamais écrit un livre sur elle. Je ne peux pas, ça me vient de mon histoire familiale. Mon grand-père maternel a fui le fascisme, mon grand-père paternel et mon père étaient résistants, ma mère aussi : je ne vais pas écrire un livre sur des gens qui ont dénoncé des Juifs et torturé d’autres gens. Pour écrire un roman, je m’appuie toujours sur des recherches historiques, sur des archives. Si je dis qu’elle n’est pas membre de la Gestapo, c’est parce que j’ai lu le livre de Marie-Josèphe Bonnet (Violette Morris, Histoire d’une scandaleuse, Éd. Perrin, NdlR) qui a ouvert tous les dossiers - j’en ai ouvert d’autres et je suis convaincu qu’elle n’était pas membre de la Gestapo. On a même raconté qu’elle avait volé les plans de la ligne Maginot pour les donner à Hitler : on est en plein délire !"

Qu’est-ce qui a d’abord retenu votre attention, chez Violette Morris ?

(...)