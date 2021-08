Coup d’essai, coup de maître, en 2017, pour Laetitia Colombani qui publiait, chez Grasset, son premier roman, La tresse. Bardé de prix, salué de toutes parts, adopté par des centaines de milliers de lecteurs, ce premier roman va bientôt devenir un film, que l’auteur réalisera elle-même.

Mais tout en travaillant à ce projet cinématographique, elle a eu le temps d’écrire Le cerf-volant, ou la poignante histoire d’une femme qui part se ressourcer en Inde à la mort de son mari et qui, alors qu’elle comptait y passer quelques semaines, va y reconstruire sa vie… et une école. Car, confrontée à la difficulté que rencontrent les enfants du sous-continent indien – et en particulier les filles – Léna va mettre toute son énergie à créer une petite classe qui accueillera ces mômes privés d’avenir puisque privés d’éducation.

Il n’a pas fallu longtemps pour que la magie opère à nouveau : Laetitia Colombani s’offre la première place du podium de la Fnac avec ce livre bourré d’humanité, d’espoir et d’ondes positives. Et même quelques messages en plus.