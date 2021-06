Il y a moins d’un mois, à Gand, une jeune fille de 14 ans mettait fin à ses jours après avoir découvert, sur Internet, des images insoutenables d’elle en train de se faire violer. Cela s’appelle du "revenge porn", soit la publication d’images dégradantes, destinées à nuire à la victime, à l’échelle du web et sur les réseaux sociaux.

C’est précisément le sujet du dernier roman de Laurent Chalumeau, Vice, qui emprunte à Miranda Lambert le titre d’une de ses chansons. Le complice d’Antoine de Caunes, journaliste et auteur, donc, raconte comme le piège se referme sur Esperanza Runnig-Wolf, une femme fraîchement séparée et qui a tout simplement décidé d’être libre. Même si ça coûte cher et si ça fait mal…