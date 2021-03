Ancien flic (au Raid), Laurent Combalbert est devenu négociateur professionnel. Et aussi romancier, pour la première fois dans "Négo". Evidemment.

Ça commence à Caracas et, en quelques pages à peine, nous voici au cœur du sujet : un enfant a été enlevé, le ravisseur exige une somme hallucinante, sous peine de tuer le petit garçon. Stanislas Monville, alias Stan, entre en action : négociateur professionnel, il va activer tous ses réseaux pour en savoir plus sur le preneur d’otage, mais également sur la famille de ce dernier. Puis jouer sur les bonnes cordes pour que tout se termine en douceur… Ça, c’est pour la mise en bouche, la mise en place. Car l’enquête dans laquelle Stan se lance ensuite est d’une complexité et d’une perversité bien plus grande : il ne s’agit, rien moins, que de défendre les intérêts d’un groupe qui veut construire le plus grand laboratoire de biodiversité au monde, quelque part au Laos. Enfin, officiellement…