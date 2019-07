Jacques Mercier, Adeline Dieudonné, Jannin, Liberski, Marka, Laurence Bibot. Même Henri Vernes, pour ses 100 ans, a joué au jeu de la nouvelle, dans la collection Opuscule, des éditions Lamiroy. Cahier des charges ? 30.000 signes ou 5.000 mots, car il faut que cela tienne dans une enveloppe affranchie au tarif de base. Après, à eux la liberté. Un exercice auquel Brice Depasse, bien connu des auditeurs de Nostalgie, s’était livré voici un an avec Ob-La-Di, Ob-La-Dan ! Il remet le couvert cet été avec Les enfants de la Lune, où on le retrouve à St Idesbald, en culottes courtes, à regarder des types en scaphandre sautiller dans la poussière.

"Je me souvenais, étant petit, d’avoir vu le premier pas de l’homme sur la Lune. Et je me souvenais de ce journaliste américain qui avait dit qu’en 2001, (...)