"Quand le livre a été écrit, le langage était différent et on utilisait des mots aujourd’hui oubliés", assure James Prichard. L’arrière petit-fils d’Agatha Christie a annoncé sur RTL France que le nom du célèbre roman Dix petits nègres allait être modifié. La traduction française révisée qui vient de paraître aux Editions du Masque est désormais baptisée Ils étaient dix.

Le titre original de la comptine populaire sur lequel est basé ce récit est jugé comme offensant aujourd’hui puisqu’il contient le mot "nègre", qui comporte des connotations racistes. Le terme sera également retiré à l’intérieur de l’ouvrage où il apparaît une centaine de fois.

"Agatha Christie était avant tout là pour divertir et elle n’aurait pas aimé l’idée que quelqu’un soit blessé par une de ses tournures de phrases... Aujourd’hui, heureusement, nous pouvons y remédier sans le trahir tout en étant acceptable pour chacun...", affirme sa descendance. Celui qui est à la tête d’Agatha Christie Ltd, propriétaire des droits, confie ne pas vouloir qu’un titre détourne l’attention de son travail.

Avec cette décision, les versions francophones s’alignent désormais sur celles distribuées dans les pays anglophones où le mot avait disparu depuis déjà bien longtemps. Aux Etats-Unis, le roman fut uniquement publié sous le titre "And Then There Were None". L’ouvrage publié en 1938 a été vendu à plus de 100 000 exemplaires, ce qui fait de lui l’un des plus écoulés dans le monde.

En octobre prochain, une nouvelle édition publiée chez Poche cette fois sera également retitrée. "La France était un des derniers territoires à garder 'Dix petits nègres'. Pour nous, ce n’est pas qu’un changement de titre, c’est tout une traduction à réviser à l’intérieur, il a fallu qu’on adapte le contenu du livre à ce changement de titre", a expliqué Béatrice Duval, direction des éditions Poche sur RTL.