Longtemps, dit-elle, elle a hésité à écrire ce texte. Et il lui a fallu plus de temps encore pour accepter de le voir publié. Pourtant, aujourd’hui, Le Consentement (publié chez Grasset) est en librairies et, chez nous, il s’est déjà hissé dans le top 5 des meilleures ventes de la Fnac. "Jusqu’ici, je n’étais pas prête", écrit-elle dans les dernières pages. "Les obstacles me paraissaient infranchissables." Outre la peur des conséquences sur son cercle familial il y avait aussi - et en dépit des décennies qui se sont écoulées depuis les faits - la crainte du "petit milieu qui protège peut-être encore G".

C’est l’homme qu’elle aime qui a donné à Vanessa Springora le courage de surmonter ses effrois et de livrer ce témoignage glaçant, sans fioritures et sans détours. Un texte dans lequel elle ne cache rien de cette relation qu’elle a appelé un temps "amour", avant de mesurer l’ignominie de G.

(...)