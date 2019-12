De Peter Pan, tout le monde possède la vision d’un gamin facétieux, tout de vert vêtu, un petit joueur de flûte qui traite le Capitaine Crochet de "vieux poisson pourri" dans un pays imaginaire popularisé par le dessin animé Disney. Une image joyeuse, pleine de fantaisie, très éloignée de celle qu’avait en tête J.M. Barrie lorsqu’il écrivit pour la première fois les aventures du "garçon qui ne voulait pas grandir".

La maison d’édition SP Books vient de publier, pour la première fois, une reproduction du manuscrit original écrit à la main par l’auteur écossais. Et elle contient quelques fameuses surprises. Regroupées sous le titre Peter Pan and Wendy (en hommage à l’intitulé du livre de 1911, Peter and Wendy), les 282 pages manuscrites décrivent un garnement nettement moins sympa que dans la version qui sera finalement publiée afin de ne pas effrayer le public. Selon l’éditrice Jessica Nelson, elles s’inscrivent d’ailleurs dans la lignée du Frankenstein de Mary Shelley : "La créature dans le manuscrit était plus noire, dotée de moins de qualités humaines."