Elle était étudiante, 18 ans à peine, quand elle est tombée sous son charme. Pas celui de l’homme - encore que - mais celui de l’homme politique. Avec son ami Benoît, Claire (prénoms d’emprunt, issus d’un livre de Jacques Chardonne), va tout faire pour rencontrer le Président. Mitterrand a fait basculer la France à gauche, en mai 1981, l’espoir de la jeunesse est énorme. Claire en fait partie. Mais ce n’est que plus tard, quand elle va quitter son Limousin natal, qu’elle va se mettre en tête de lui parler, de le croiser, partout et tout le temps. Et ce n’est qu’alors qu’elle va éprouver pour lui plus que de l’admiration…