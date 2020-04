D’après une étude publiée sur le site de Livres Hebdo, 42 % des Français lisent plus durant le confinement. Des chiffres qui montrent que la lecture serait même plus intensive depuis fin mars. Auprès des plus jeunes (15-24 ans), la consommation de biens culturels serait même davantage indispensable à l’équilibre que le sport ou les travaux manuels…

Évidemment, les bouquins ont un coût et se les faire livrer à la maison n’est pas toujours pratique. Mais saviez-vous que vous avez accès à des milliers de titres, gratuitement ? Et l’on ne vous parle pas d’obscurs essais (même s’il y en a aussi, il en faut pour tous les goûts) mais de grands romans, des classiques dans tous les genres, de l’aventure au policier en passant par le roman d’amour. Sur le site https://fr.feedbooks.com, sous l’onglet "domaine public", vous trouverez de tout, de Vingt mille lieues sous les mers au Portrait de Dorian Gray, de Dracula au Mystère de la chambre jaune.

Extrêmement bien organisé, le site a répertorié ces ouvrages par genre (romans, nouvelles, policiers, fantastiques, etc.). Les amateurs de non-fiction - des biographies, par exemple - y trouveront également leur bonheur.

Évidemment, il s’agit de livres "anciens" puisqu’ils sont désormais tombés dans le domaine public. Mais accéder à La recherche du temps perdu, de Proust (soit 4 215 pages !) gratuitement, avouez que c’est tentant.

D’autres sites proposent également les mêmes services. Dans votre moteur de recherche, tapez "livre pdf (ou epub) gratuit domaine public" et vous aurez accès à d’innombrables portails qui offrent ce genre de plaisirs. Enfin, notez que certains éditeurs, durant le confinement, proposent de découvrir gratuitement des titres de leurs catalogues, parfois même très récents. Bonne lecture !