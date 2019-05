Une connaissance qui apaise et qui rend heureux : voilà comment Jamy (Gourmaud) envisage la science. Mieux, dans l’introduction de son livre, c’est à notre culture qu’il rend hommage en s’emparant d’une expression typiquement belge : " C’est gai . " " Ce que j’aime faire, depuis que je fais de la vulgarisation scientifique, c’est apprendre mais aussi retransmettre le plaisir que j’ai eu à apprendre, sourit-il. J’ai longtemps eu du mal à expliquer, à qualifier ce plaisir et c’est au contact d’amis belges que je me suis dit que c’était exactement ça ! Quand ils me parlent d’une situation et qu’ils la commentent en disant ‘c’est gai’, c’est exactement le plaisir que je ressens quand j’apprends quelque chose et que je le comprends ."

