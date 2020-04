Un ouvrage fait découvrir les différentes passions des souverains français.

Sous la plume de Jean-François Solnon, on découvre les passions artistiques, culinaires, littéraires ou scientifiques des souverains français de François Ier à Napoléon III. "Tous les monarques n’adhèrent pas aux mêmes passions. Si les curiosités de François Ier, de Louis XIV et de Napoléon Ier embrassent différentes disciplines, littéraire, artistique, scientifique, d’ordinaire une dominante s’impose. Henri III néglige l’architecture mais cultive les lettres, tandis qu’Henri IV n’est pas mélomane mais se révèle bâtisseur. Louis XIV est géographe et Napoléon III qui a le goût de l’archéologie, se fait historien de l’Antiquité."

(...)