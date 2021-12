15e aventure de l’espionne de Philippe Aymond, complétée d’une expo à la Comic Art Factory avec aussi des planches de "Bruno Brazil" et "Apocalypse Mania".

S’il a 31 ans de carrière, Philippe Aymond avoue que les dessins et planches que Frédéric Lorge, ancien journaliste, et correcteur notamment à La Libre Belgique, présente dans sa galerie, couvrent la période entamée avec la série Apocalypse Mania, en 2000, avec Bollée au scénario, et éditée par Dargaud. "Il vaut mieux commencer à ce moment", sourit ce Parisien, modeste. "Mon premier boulot fut encreur pour les Humanoïdes associés, sous la direction artistique de Mézières et Christin."

À la fac d’arts plastiques, en vue de devenir prof en collège-lycée, Aymond ressentait un manque : "Je n’y apprenais pas le dessin académique, utile pour devenir dessinateur de BD. En revanche, dans le métro, à Paris, je dessinais les gens."

Avec Apocalypse Mania, Aymond gère sa première série, et quand en 2004, Dupuis lui propose Lady S, il a vraiment le sentiment d’entrer dans la cour des grands. "Travailler avec Jean Van Hamme ne se refuse pas. Il avait déjà écrit le synopsis des deux premiers albums, et chez Dupuis, ils ont pensé que je ferais l’affaire, et il faut croire qu’ils n’avaient pas tort."