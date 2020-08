Avec "Judas côté jardin", Juan d’Oultremont signe un délicieux roman qui prend place dans les années 60, époque de son enfance. Autant habité par la joie que l’inquiétude.

Judas côté jardin Juan d’Oultremont Onlit Éditions

Il aurait pu sous-titrer Judas côté jardin par Autobiographie de mon enfance ou Mon enfance dans les années 60 ou encore Les 400 coups de Juan et, pourquoi pas, L’école buissonnière d’un garçon au XXe siècle ? Il y a un peu de tout cela dans le nouvel ouvrage de Juan d’Oultremont. Cette fois, Judas, c’est lui, un prénom qui revient régulièrement dans ses livres et qui sera encore du prochain - car il s’est déjà remis à écrire. Le jardin, c’est celui où Juan d’Oultremont a passé son enfance, 40 ares sis à Woluwe-Saint-Lambert. Plus on avance dans le récit, plus on se dit que Juan d’O a connu une enfance de dingue. Il a vécu ou assisté à des choses tellement folles que la première question qu’on lui pose alors qu’on le joint par téléphone chez lui (dans cette maison d’enfance où il vit de nouveau !), c’est de connaître la part de réalité et la part d’imaginaire qui habitent son roman. "Tout est pratiquement vrai, assure-t-il, sauf un épisode."