Insuffler de l’aventure dans l’Histoire, c’est ce que propose Henri Lœvenbruck dans Le loup des cordeliers, premier tome d’une saga qui le fait jubiler. Et nous aussi.



Mai 1789 à Paris. Le peuple a faim, le peuple n’en peut plus et le vent de la révolte ne va pas tarder à se lever. Le Roi convoque les États Généraux, l’aristocratie tremble pour ses privilèges, le clergé ne sait sur quel pied danser et le tiers état tente d’exister. Au milieu de ce tumulte, Gabriel Joly, fraîchement arrivé dans la capitale, des ambitions journalistiques plein la tête, se lie d’amitié avec ceux qui deviendront les visages et les voix de la Révolution qui s’annonce. Mais, surtout, il enquête sur un mystérieux tueur en série, baptisé le Loup des Cordeliers, qui hante Paris et punit ceux qui s’en prennent aux femmes…

(...)