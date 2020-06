Le mal de l’autre, une ébauche de la réponse au chagrin et à la résilience d'autrui © REPORTERS Livres & BD Interview > Isabelle Monnart

Quand un drame survient au conjoint, comment le proche vit-il le chagrin et la résilience ? Ébauche de réponse en un roman.

On pourrait croire, à lire le litre du dernier roman d’Agnès Martin-Lugand - Nos résiliences - qu’il est le fruit d’une réflexion née de nos presque trois mois de confinement. Erreur : son roman devait sortir le 26 mars, elle y avait mis un point final au mois de novembre, puis l’impensable nous est tombé sur la tête.survient au conjoint, comment le proche vit-il le chagrin et la résilience ? Ébauche de réponse en un roman. (...)