Pour lui qui aime tant aller à la rencontre de ses lecteurs, le plus grand crève-cœur du confinement aura été de publier son roman sans profiter de ce plaisir-là. "Que le livre sorte en mars ou en mai, ce n’est pas très grave mais ne pas avoir ce contact… On va faire quelques Facebook live, des Zoom, mais moi, ce que j’aime, c’est serrer la main, passer des moments ensemble. Ce qui est encore plus difficile, c’est de ne pas savoir quand on va pouvoir le faire", souligne Joël Dicker, dont L’énigme de la chambre 622 arrive donc, enfin, en librairie. Et c’est par téléphone, lui à Genève, nous à Bruxelles, qu’il nous en dit plus sur le processus créatif et la naissance de ce nouveau bébé…