Sorti en France en 1946, Le Petit Prince, d’Antoine de Saint-Exupéry a connu un destin à nul autre pareil. Retour sur une aventure hors du commun.

C'est l’ouvrage le plus vendu dans le monde et le plus traduit, aussi, après la Bible. Plus de 145 millions d’exemplaires écoulés pour un peu plus de 1300 éditions. Livre de tous les records, Le Petit Prince, d’Antoine de Saint-Exupéry ? Assurément. Mais aussi ouvrage au destin exceptionnel, tant par sa genèse que par les péripéties auxquelles textes et dessins ont été soumis au fil du temps. À 75 ans, le petit garçon blond qui voulait qu’on lui dessine un mouton fait toujours rêver les petits comme les grands. À chacun, il apporte son lot de questions, de réponses, de réflexion. À tous, un moment de pure rêverie et d’évasion…