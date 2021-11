Le jury du Goncourt, lui, a fait le choix de Mohamed Mbougar Sarr et

L’événement du jour, en littérature, celui que tout le monde attendait, c’était, hier, le prix Goncourt. En Belgique, pourtant, si l’on se réjouit que le jury ait choisi de couronner le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr et son roman La Plus Secrète Mémoire des hommes, c’est vers le Renaudot que tous les regards étaient portés, mercredi, sur le coup de 13 h. Pour une raison très simple : c’est notre compatriote Amélie Nothomb et son roman Premier Sang, qui a été récompensé par le "concurrent" historique du Goncourt. De quoi lui donner une furieuse envie et une très bonne raison de faire péter les bouchons de champagne… Même si elle n’a jamais besoin de ça pour se servir une coupette.

