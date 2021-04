Timothy Fisher, auteur de polars, va enfin passer chez Oprah Winfrey. Il lui reste une semaine pour s’y préparer. Sauf que deux agents du FBI débarquent chez lui, dans le Queens, et lui demandent de les aider à retrouver le criminel le plus recherché des États-Unis. Comment ? Par la force de son intuition, en rejoignant un programme secret du gouvernement. D’abord halluciné par ce qu’il entend, il va pourtant se prendre au jeu et se laisser guider dans une méthode qui n’est pas si insensée qu’il le croit…

Est-ce que c’était une volonté très claire dès le départ de raconter cette histoire d’intuition par le biais d’un thriller ?

"Je trouvais que c’était logique puisque les Américains, qui ont inventé cette méthode, l’ont fait dans un cadre de renseignement extérieur...